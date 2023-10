Magnetti : « Ça va être une grosse montagne à gravir »

Demain après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Brest. Hugo Magnetti espère faire un résultat avec le soutien du public.

Brest a été la bonne surprise du début de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Les Brestois ont longtemps occupé une place sur le podium. Mais, il reste sur trois matches sans victoire et sont retombés à la cinquième place avec 15 points. Demain, les Brestois reçoivent le PSG dans le cadre de la dixième journée. Les Parisiens, qui restent sur deux succès 3-0 contre Strasbourg et l’AC Milan, souhaitent continuer sur leur lancée afin de rester au contact de Nice et Monaco, qui occupent les deux premières places du championnat.

« Les supporters vont nous pousser à faire un très gros match »

Du côté de Brest, on veut retrouver le goût de la victoire et on compte sur le soutien du public brestois pour essayer de sortir de cette rencontre contre le PSG avec quelque chose, comme l’a expliqué Hugo Magnetti sur le site internet du club breton. « Le stade est de toute façon toujours plein, c’est ce qui fait la ferveur du club. Ça nous pousse à chaque match, comme face à Toulouse où on a été poussés jusqu’à la fin. C’est merveilleux et contre Paris, on en aura besoin. Mais comme chaque année, ils vont nous pousser à faire un très gros match. Ça va être une grosse montagne à gravir. Mais ça va passer par notre jeu, par nos valeurs.«