Mahamadou Sangaré, le nouveau titi qui monte au PSG

Le centre de formation du PSG est une référence en France. Chaque année, plusieurs titis intègrent les entraînements de l’équipe professionnelle et certains arrivent même à jouer des matches officiels. D’autres préfèrent quitter leur club formateur pour lancer leur carrière. Lors de cet exercice 2024-2025, un joueur brille particulièrement, Mahamadou Sangaré. Auteur d’un triplé contre le Bayern Munich mardi (5-2), il est le meilleur buteur de Youth League avec sept réalisations en cinq rencontres. Il brille aussi en championnat. Son agent, Mohamed Sissoko, ancien joueur du PSG, a évoqué son beau début de carrière.

En fin de contrat le 30 juin 2025

« Pendant son passage à Montrouge, Mahamadou a eu des intérêts de grandes équipes comme l’Ajax Amsterdam, Dortmund et le PSG. Ensemble, avec sa famille, on a décidé de continuer en France au PSG. Aujourd’hui, il performe et tout se passe bien, indique l’ancien milieu de terrain pour RMC Sport. Le média sportif explique que Mahamadou Sangaré a construit tout un accompagnement autour de lui pour optimiser ses performances sportives. Cela s’ajoute au travail au quotidien dans les installations poussées du Campus PSG à Poissy. « On a mis en place que pendant les périodes de vacances, il a un préparateur physique. Sa famille est très à l’écoute et détachée du football. Mahamadou est aussi très à l’écoute et a de grandes ambitions. » En fin de contrat le 30 juin prochain, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. « Avec le PSG, cela se passe bien. Il joue la Youth League et comme chaque jeune joueur, il aspire à plus. Ce n’est que le temps qui va déterminer le plus. Il est en fin de contrat en juin. Pour le moment il n’y a pas plus de discussions. »