Maillot, mercato… La revue de presse italienne à J-3 de la finale de LdC

Dans trois jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Le choix du maillot du club milanais fait parler de l’autre côté des Alpes.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque le choix du maillot de l’Inter Milan pour la finale de la Ligue des champions. Si le PSG, qui a été défini comme le club qui recevait dans cette finale, aura sa tenue traditionnelle rouge et bleue, le club milanais a opté pour sa troisième tunique de la saison, de couleur jaune. Un choix à contre-courant par rapport à la tradition, indique le quotidien sportif italien. En effet, jamais il n’a utilisé un troisième maillot pour une finale, à l’exception de la finale de la Coupe de l’UEFA 1998 remportée contre la Lazio au Parc des Princes (3-0) avec un maillot avec des rayures noires et grises. Mais ce dernier avait été le premier confectionné pour la Coupe d’Europe et qui avait été utilisé à tous les matches à domicile durant la compétition, rappelle la Gazzetta. Cette dernière indique que ce choix de maillot par rapport à l’extérieur de couleur blanche est un choix des joueurs. Une question de goût ou par superstition, se demande le quotidien sportif. La Gazzetta rappelle que la seule fois où l’Inter a abordé son maillot extérieur en Ligue des champions, il a perdu. Alors que ce sont deux victoires avec le jaune en C1. En Serie A, c’est cinq victoires, un nul et une défaite avec cette troisième tunique, conclut la Gazzetta dello Sport.

De son côté, le Corriere dello Sport fait un point sur le futur mercato de l’Inter. Si l’adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions a déjà recruté Petar Susic en provenance du Dinamo Zagreb contre 14 millions d’euros, il serait aussi proche de s’offrir Luis Henrique de Marseille pour 25 millions d’euros. Le club milanais aimerait aussi s’offrir un troisième attaquant de haut niveau pour venir accompagner Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Les noms des deux joueurs de Manchester United, Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund, sont avancés par le Corriere. Il pourrait aussi avoir un autre attaquant si Mehdi Taremi devait partir. Pour cela, le nom du Français Ange-Yoan Bonny, qui joue actuellement à Parme, est avancé. Des renforts au milieu de terrain et en défense sont aussi envisagés. Un recrutement qui pourrait convaincre Simone Inzaghi de rester, lui qui a une grosse offre d’Al-Hilal ? Ce n’est pas encore acquis, conclut le Corriere dello Sport.