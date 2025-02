Maillots / Tenues : Jordan poursuit son partenariat avec le PSG pour 2025 / 2026

Depuis plusieurs saisons maintenant, le PSG s’associe avec la marque Jordan pour des collections vestimentaires et quatrièmes maillots. Un partenariat qui devrait se renouveler lors de la saison 2025 / 2026.

Dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain, la marque Jordan a grandement contribué au développement marketing du nom et de l’image du club de la capitale en France et dans le monde. Ainsi, selon Footy Headlines, site spécialisé dans les tenues de sport, le partenariat entre le géant américain et le PSG devrait se poursuivre la saison prochaine pour un quatrième maillot. En effet, le maillot fourth de la saison 2025/2026, prévu pour la fin de l’année 2025, devrait être gris foncé, avec une pointe d’argenté et des nuances de marron / violet pour s’inscrire dans un schéma de luxe.