Maillots / Tenues : Les premières images du kit third du PSG pour 24/25

A l’aube de la saison 2024/2025, le PSG prépare l’exercice sur le marché des transferts en tentant de se renforcer et d’affiner son effectif. Cependant, les prochains mois se préparent autrement aussi. Et les maillots et tenues font partie de ces préparations.

Le PSG et la marque Jordan poursuivent leur collaboration pour la saison 2024/2025 pour le troisième kit de tenues du club de la capitale. Pour l’avant-match, le match ou les survêtements, le Paris Saint-Germain sera habillé par Jordan pour sa tenue third. Cette dernière a été dévoilée par le site spécialisé Footy Headlines, qui annonce une sortie pour août/septembre prochain.

👕 Nouvelles images du maillot Third du PSG + la nouvelle collection 🩷🖤



📸 @Footy_Headlines pic.twitter.com/bbsPyQAWKu — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 1, 2024 X : @CanalSupporters