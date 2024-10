Outre les maillots de cette saison, le PSG s’apprêterait à rééditer et commercialiser un maillot de légende dans son histoire.

Le PSG mise beaucoup sur le marketing pour développer son image et sa marque. En plus des troisièmes et quatrièmes jeux de maillots par saison, le club de la capitale joue parfois sur le vintage. En effet, le Paris Saint-Germain, ces dernières saisons, se prête au jeu des rééditions et en 2024/2025, les fans Rouge & Bleu seront servis. C’est le maillot iconique de la saison 2006/2007, inspiré par Louis Vuitton, qui reverra le jour. Le maillot sera commercialisé par le PSG, sans le logo Nike.