Mais qui est Kang-In Lee, la potentielle recrue du PSG ?

Au milieu d’un dossier plus que brûlant autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG aurait bouclé la signature de Kang-In Lee. Le milieu de terrain offensif du RCD Mallorca serait la prochaine recrue de Luis Campos. Un transfert à hauteur de 15 à 20 millions d’euros qui renforcerait l’effectif Rouge et Bleu pour la saison à venir. Canal Supporters vous livre son analyse du profil de la pépite du Valence CF.

Voilà un transfert auquel peu de suiveurs du Paris Saint Germain pouvait s’attendre. D’autant que la soirée d’hier a été ponctuée d’une bombe informative sur l’avenir de Kylian Mbappé et des révélations autour d’une potentielle vente du meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats en 2023. Mais au delà de ce rebondissement et l’entrée dans une nouvelle saga Mbappé, le PSG aurait bien avancé dans un autre dossier : celui de Kang-In Lee. En effet, le club de la capitale serait en passe de conclure les derniers détails pour la signature du milieu offensif sud-coréen. Il aurait même passé sa visite médicale avec succès. Son nom peut paraître inconnu, excepté pour les plus grands amateurs du championnat espagnol, mais le natif d’Incheon (Corée du Sud) est un joueur prometteur de Liga cette saison, et est déjà international pour le Tigre d’Asie (sélection coréenne).

Trajectoire d’un « crack »

Né en 2001 (22 ans) dans la troisième ville de Corée du Sud, Kang-In Lee démarre sa formation au Incheon United, club de K League 1, en 2009, avant de passer une année au Flyings FC, un autre club de la ville natale du potentiel futur parisien. À seulement 10 ans, il s’envole en Espagne pour rejoindre le centre de formation du CF Valence. Il monte petit à petit les échelons des équipes jeunes de Los Ches avant d’être appelé pour l’équipe B, en ligue amateure, à la fin de l’année 2017 (à 16 ans). Très vite, le Coréen est considéré comme l’une des pépites de la Mestella (équipe B de Valence), et fera ses premières apparitions en pro à partir d’octobre 2018. Quelques mois plus tard, en janvier 2019, il intègre définitivement l’effectif professionnel de Valence, signant son premier contrat professionnel. Il hérite du numéro 16 et sa clause libératoire est fixée à 80 millions d’euros par le club valencien. En Liga, il connaîtra ses premiers matchs européens, d’abord en Europa League en fin de saison 2018/2019, puis en Ligue des Champions la saison suivante. Compétitions où il ne sera que remplaçant. Mais aussi, il revêtira pour la première fois le maillot de sa sélection en septembre 2019 face à la Géorgie.

Pépite du FC Valence, le coréen ne sera pas prolongé par le club espagnol et partira libre à l’été 2021 au Real Club Deportivo de Majorque, alors promu en Liga. En deux saisons, il parvient à s’imposer comme un cadre offensif ayant un réel impact dans le jeu, il aide son équipe à se maintenir en Liga la première année et à grimper à la neuvième place la saison suivante. Au final, il marquera 7 buts et délivrera 9 passes décisives en 76 matchs avec les Rouge et Noir. On peut citer son match référence contre Getafe, le 23 avril 2023, dans lequel il à inscris un doublé.

Image : mk.co.kr

Avec la Corée du Sud, Kang-In Lee parvient à atteindre les quarts de finales du tournoi olympique lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, inscrivants trois buts en quatre matchs. En décembre 2022, il est appelé par Paulo Bento pour défendre les couleurs de son pays lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il aura joué durant chacun des quatre rencontres des Tigres d’Asie, dont une rencontre en tant que titulaire et aura délivré une passe décisive lors de la défaite 2-3 face au Ghana.

Un style de jeu percutant

Le Sud Coréen est un milieu offensif de 22 ans mesurant 1m73 qui peut tout aussi bien jouer sur l’aile. En se référant à ses deux dernières saisons à Majorque, son style de jeu est assez limpide, sa position préférentielle reste le demi espace, cette zone du jeu entre le milieu de terrain et la surface de réparation adverse. Fort dans la transition, il est capable d’alterner entre jeu long et jeu court pour faire progresser le jeu vers l’attaque, délivrant souvent des passes clés amenant de la dangerosité et des occasions de buts à son équipe. Mais sa qualité première reste le dribble, ses chevauchées balle au pied et sa qualité de feinte, qui peuvent apporter quelque chose qu’il manque parfois au PSG, bien que le niveau entre son club actuel et sa potentielle future destination ne soient pas comparable. En profondeur de banc, il peut être capable de mettre son énergie et sa créativité pour renverser ou débloquer les situations. Bien qu’il apprécie grandement l’axe, il se déploie souvent sur les ailes, et s’est montré capable de prendre la profondeur pour amener du danger dans la surface, et même libérer les espaces en s’intercalant entre deux défenseurs.

Des points faibles sont à souligner et notamment sa capacité défensive. Du fait de sa taille, il ne gagne que très rarement ses duels aériens, et ne participe que très peu aux phases de jeu défensives. Il pêche à la finition également, son jeu face au but représente un réel axe d’amélioration.

Image : @datascout_

Une bonne pioche pour le PSG ?

La question du choix de la direction parisienne pour ce jeune joueur, si talentueux soit-il, se pose très clairement. Recruter un joueur de milieu, voire de bas de tableau du championnat espagnol, même pour le banc est un pari risqué pour le club de la capitale. Propulser un jeune joueur, n’ayant pas prouvé au haut niveau, dans les hautes sphères européennes, un joueur au même profil qu’un Carlos Soler, qui fût son coéquipier un temps à Valence. Le PSG n’apprend peut être pas de ses erreurs, ou alors Luis Campos a enfin fait preuve d’une fulgurance. Pas sûr quand on voit que le Sud Coréen fait parti de l’agence Advising Football, travaillant souvent avec un certain Jorge Mendes…

Image : ValenciaCF.com

Ce qui est sûr, c’est que le PSG ne se ruinera pas sur ce transfert, estimé entre 15 et 22 millions d’euros, selon les différents médias. Une somme que le club peut facilement sortir, d’autant plus avec les départs de Léo Messi, Sergio Ramos (et peut être Kylian Mbappé ?), leurs salaires avec eux. Mais est-ce que le joueur vaut le coup ? Est-ce une bonne idée de dépenser cette somme alors que ce montant pourrait être injecté dans un transfert plus sécurisant, pour un joueur d’un plus gros calibre ? Plus de 20 millions d’euros, selon Marca, pour concurrencer l’Atlético Madrid qui en proposait 12 ? Le joueur attirait d’autres écuries européennes, à l’image de Madrid, Manchester United, et d’autres clubs de Premier League …

La meilleure réponse aux attentes reste le terrain et si Kang-In Lee est bel et bien recruté, il faudra donner le temps au joueur de s’adapter et de performer. Mais attention aux destins croisés, notamment quand on pense à un autre ancien de Valence, défini comme un crack : Carlos Soler. Il faudra aussi prendre en compte une réglementation coréenne plus que contraignante pour Paris si le club de la capitale venait à signer Lee : tous les hommes coréens doivent effectuer leur service militaire de 18 mois avant leur 30 ans. Cela implique que le joueur doit partir à minima avant ses 28 ans et réaliser son devoir militaire. Si le PSG venait à signer le Coréen, les Rouge et Bleu pourraient le perdre pour un an et demi. Une solution pourrait raccourcir la durée de son service militaire, remporter une médaille aux JO de Paris 2024, gagner les Jeux Asiatiques de 2023 ou la Coupe d’Asie 2024. Le PSG pourrait-il s’hasarder à recruter un joueur qui risque de manquer presque deux saisons ?

A voir aussi : PSG : Manuel Ugarte, présentation d’une potentielle recrue