[MAJ] Accord Manchester City-Atlético pour Alvarez

En quête d’un numéro 9 ces dernières semaines, le PSG avait jeté son dévolu sur Julian Alvarez. Mais le club de la capitale va devoir se pencher sur une autre piste, l’Argentin devrait en effet rejoindre l’Atlético de Madrid.

Alors que ce n’était pas une priorité de mercato, le PSG s’est finalement mis en quête d’un attaquant de pointe pour cet été. Pas satisfaits du rendement de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens ont exploré plusieurs pistes ces dernières semaines. Le premier nom qui a été avancé est celui de Victor Osimhen, mais Naples se montre trop gourmand pour lui (130 millions d’euros). Le club de la capitale a aussi lorgné Julian Alvarez. Mécontent de son temps de jeu à Manchester City, l’international argentin souhaite quitter les Mancuniens afin d’être titulaire dans une autre équipe. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul puisque l’Atlético de Madrid souhaite aussi l’enrôler.

Un transfert qui s’élèverait à 80 millions d’euros

Et selon les dernières informations, ce serait bien le club madrilène qui devrait rafler la mise. Les Colchoneros cherchent en effet un remplaçant à Alvaro Morata, qui a rejoint l’AC Milan. Ils ont alors jeté leur dévolu sur l’ancien de River Plate. Si le PSG a fait une offre formelle ces derniers jours, c’est bien l’Atlético de Madrid qui devrait rafler la mise. Selon les informations du média sportif argentin Olé, Manchester City et l’Atlético de Madrid sont proches de trouver un accord pour le transfert de Julian Alvarez. Il reste quelques détails à régler, mais l’accord entre les deux parties est proche. Le club espagnol devrait débourser 80 millions d’euros, bonus compris, pour recruter Alvarez. Olé indique qu’il y a un mois et demi, l’Atlético s’était renseigné sur le prix de l’attaquant (24 ans). City avait expliqué demander 70 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus. Somme jugée trop élevée par le club madrilène. Mais entre temps, l’équipe entraînée par Diego Simeone a vendu Samuel Omorodion à Chelsea pour 45 millions d’euros. Il a ainsi pu répondre aux exigences de Manchester City pour son champion du monde. The Athletic confirme que Julian Alvarez devrait bien rejoindre l’Atlético de Madrid. Le média sportif britannique évoque un montant différent d’Olé. Selon le journaliste David Ornstein, le club madrilène a trouvé un accord avec Manchester City à hauteur de 95 millions d’euros (70 millions d’euros plus 25 millions de bonus) pour s’offrir Julian Alvarez.