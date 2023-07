(MAJ) C’est confirmé, le PSG a bouclé l’arrivée de Kang-im Lee

Le PSG pourrait très prochainement annoncer sa quatrième recrue de l’été en la personne de Lee Kang-In. Ce dernier aurait quitté la Corée du Sud tôt ce matin.

Depuis quelques jours, le PSG a officialisé trois recrues avec Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Il ne devrait pas s’arrêter-là puisque trois nouveaux joueurs doivent rejoindre le club de la capitale, Lucas Hernandez, Cher Ndour ou bien Lee Kang-In. Ce dernier pourrait être la quatrième recrue officialisée par le champion de France. Auteur d’une belle saison sous le maillot de Majorque, le milieu offensif (22 ans) a tapé dans l’oeil de Luis Campos et de la direction du PSG.

Un contrat de cinq ans l’attend au PSG

La presse sud-coréenne explique que Lee Kang-In s’est rendu à l’aéroport d’Incheon ce samedi matin. Si sa destination n’a pas été dévoilée, il ne se fait aucun doute que son transfert au PSG sera officialisé très rapidement. Selon Naver Sport, le PSG et Majorque se sont mis d’accord sur un transfert de 22 millions d’euros. Lee Kang-In signerait un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, avec le champion de France et aurait un salaire de quatre millions d’euros par an. Le média sud-coréen explique également que l’officialisation du transfert de l’international pourrait intervenir ce week-end. Il pourrait ainsi débuter la préparation de la saison sous ses nouvelles couleurs à partir du 17 juillet, lui qui a participé à des rencontres avec sa sélection nationale en juin.

MAJ : Des informations corroborées par le journal L’Équipe. Cela ne fait plus de doute, Kan-im Lee sera un joueur du PSG en 2023-2024. Le joueur a déjà passé sa visite médicale et il paraphera, dans les prochaines heures, un contrat de cinq années. Le board rouge et bleu s’est mis d’accord avec ses homologues ibères sur une indemnité de transfert estimée à 22 millions d’euros, hors bonus. Ne manque plus que l’officialisation.