Cet été, le PSG pourrait s’offrir un numéro 9. Plusieurs noms ont été avancés, dont celui de Julian Alvarez. Mais l’Atlético de Madrid serait en avance dans ce dossier.

Si la priorité en attaque semble le recrutement d’un ailier, le PSG pourrait aussi se renforcer au poste de numéro 9. Même s’il possède Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans son effectif, le club de la capitale s’intéresse tout de même à des attaquants de pointe. Les deux noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Victor Osimhen et Julian Alvarez. Pour le dernier cité, il souhaiterait quitter Manchester City pour être le choix numéro 1 en attaque, lui qui est barré par Erling Haaland à City.

Diego Simeone le veut absolument

Mais dans ce dossier, le PSG n’est pas seul dans ce dossier. L’Atlético de Madrid et Chelsea aimeraient s’offrir les services de l’international argentin. Selon les informations du journaliste Cesar Luis Merlo, ce serait le club madrilène qui aurait de l’avance pour l’ancien de River Plate. En effet, l’Atlético aurait sérieusement avancé dans les négociations avec le champion d’Angleterre. Il y a déjà eu plusieurs réunions avec l’entourage de l’attaquant et les Colchoneros essayent de trouver un accord avec les dirigeants mancuniens. Si jamais les deux équipes arrivent à trouver un accord, Julian Alvarez signera un contrat de cinq ans avec l’Atlético. Diego Simeone aurait spécialement demandé à sa direction de s’offrir son compatriote.

[MAJ 17h55] Selon les informations du journaliste argentin Ariel Senosiain, l’agent de Julian Alvarez voyagerait actuellement à Paris pour rencontrer les dirigeants du PSG.