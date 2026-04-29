[MAJ] LDC – Achraf Hakimi annoncé forfait pour le match retour Bayern Munich / PSG

Touché physiquement en fin du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi est forfait pour la demi-finale retour à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle grandiose dans cette demi-finale aller de Ligue des champions. Au Parc des Princes, les deux formations ont livré une véritable bataille, qui a tourné en faveur des Rouge & Bleu au bout d’une soirée légendaire. Désormais, le PSG devra terminer le travail à l’Allianz Arena (6 mai) pour espérer atteindre la finale de la compétition, le 30 mai à Budapest.

Hakimi victime d’une déchirure aux ischio-jambiers

Mais en Bavière, Luis Enrique pourrait se passer d’un cadre majeur de son effectif. En effet, Achraf Hakimi a terminé le match en étant diminué physiquement. Si les premières estimations faisaient état d’une possible crampe, les premiers examens ont écarté cette hypothèse. En effet, selon les informations de RMC Sport, « l’international marocain va de nouveau passer des tests dans l’après-midi. S’il s’agit d’une simple contracture, le compte à rebours sera lancé pour qu’il puisse tenir sa place mercredi prochain. » Concernant Nuno Mendes, sorti en fin de rencontre et remplacé par Lucas Hernandez, les nouvelles sont bonnes. Il sera en mesure de tenir sa place la semaine prochaine, « sauf s’il y avait un nouveau problème physique », conclut le média sportif.

[MAJ] RMC Sport apporte d’autres informations. Les seconds examens réalisés cet après-midi confirment le forfait d’Achraf Hakimi pour la demi-finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich. Le numéro 2 parisien souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers. Warren Zaïre-Emery est donc pressenti pour évoluer au poste de latéral droit à l’Allianz Arena le 6 mai prochain. Mais en cas de qualification pour la finale de Ligue des champions le 30 mai à Budapest, Achraf Hakimi pourrait tenir sa place, précise le journaliste Fabrice Hawkins.

🚨 Achraf Hakimi est victime d’une déchirure au niveau des ischio comme révélé sur @RMCsport

Il ne jouera pas contre le Bayern Munich la semaine prochaine mais en cas de qualification pour la finale de la Ligue des champions l’international marocain devrait pouvoir tenir sa… pic.twitter.com/AzMi3ilflQ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 29, 2026