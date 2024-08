Depuis le début du mercato estival 2024, Victor Osimhen est associé au PSG et son avenir fait l’objet d’un long feuilleton. Ce dernier pourrait se régler dans les prochains joueurs, dans les derniers instants du marché des transferts.

Le PSG est annoncé en quête de renfort offensif depuis le début du marché des transferts avec la perte de Kylian Mbappé, et aujourd’hui la blessure de Gonçalo Ramos. C’est dans ce contexte que le nom de Victor Osimhen a été longuement associé au club de la capitale. Cependant, les exigences du président Aurelio De Laurentiis qui espérait 120/130M€ de la clause libératoire associée au contrat de son joueur ont freiné les tractations avec le Paris Saint-Germain. Toutefois, à quatre jour de la fermeture des portes du marché des transferts estival pourrait changer la donne. En effet, selon les derniers échos de la presse, le club saoudien d’Al Ahli serait sur le point de trouver un accord avec Naples autour de 65M€. Cependant, un accord avec Victor Osimhen serait lointain. Le joueur demanderait un gros salaire, et une clause libératoire dans son contrat. Par ailleurs, son agent Roberto Calenda, est sorti du silence : « Osimhen est encore un joueur de Naples, dont le contrat a été prolongé récemment, avec une satisfaction mutuelle. Il a marqué l’histoire des Azzurri, et quand il y a eu des offres importantes (y compris cette année) nous avons toujours accepté les décisions du club. Comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas d’un colis à envoyer au loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l’année, 8ème au Ballon d’Or, il a encore tant à faire en Europe. Il faut du respect et de l’équilibre« , a-t-il publié sur le réseau social X.

🚨 Le PSG pourrait bien tenter un dernier assaut en fin de mercato pour Victor Osimhen 👀



De Laurentiis espère désormais un montant proche des 75M€. Chelsea et Al Ahli sont dans la course 🇳🇬



[La Repubblica]

Si le prix de Victor Osimhen est passé de sa clause libératoire de 130M€ à 65M€, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport assure que « le président de Naples n’exige plus la clause de 130M€ pour Victor Osimhen« . Une donnée dont serait au courant Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, destination privilégiée par Victor Osimhen qui n’est pas emballé à l’idée de rejoindre les Blues, n’est pas encore passé à l’action. Cependant, La Repubblica, quotidien italien, assure que le PSG devrait revenir à la charge dans les derniers instants du mercato avec une offre oscillant entre 70 et 75M€. Le club de la capitale pourrait donc connaître des dernières heures estivales on ne peut plus chaudes, à l’instar de l’été 2023 et le dossier Randal Kolo Muani.

[MàJ]

Si l’optimisme était légitime avec ces dernières nouvelles, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, affirme que le dossier Victor Osimhen au PSG est calme : « Les relations entre le PSG et Naples sont très tendues. Je ne pense pas que Paris envisage un transfert. Il n’y a aucun contact entre les clubs. On verra ce qui se passera, mais pour l’instant, c’est très calme pour un deal Osimhen-PSG« , a déclaré le journaliste italien dans le podcast Caughtoffside avec Ben Jacobs. Toutefois, il est précisé qu’un accord existe entre le club de la capitale et l’attaquant nigérian, trouvé depuis le mois de juillet. Le dossier Khvicha Kvaratskhelia aurait fortement refroidi les relations entre les dirigeants parisiens et napolitains. Ces derniers, outre leur volonté d’obtenir les 130M€ de la clause libératoire, étaient ouverts à des négociations incluant Kang-In Lee dans l’opération, refus catégorique du PSG.