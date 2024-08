Le mercato du PSG reste bien calme dans le sens des départs. Si plusieurs noms sont annoncés partants, à trois semaines de la fermeture des portes du marché des transferts, le club de la capitale peine à se séparer des éléments indésirables.

Après le loft mis en place l’été dernier sous la houlette de la paire Luis Campos – Luis Enrique, l’opération est reconduite cet été. Dans celui-ci, Noha Lemina s’est trouvé une porte de sortie définitive en rejoignant le FC Annecy en Ligue 2 dans le cadre d’un transfert, et Renato Sanches pour au moins une saison avec un prêt du côté du SL Benfica. Pour le reste, les informations fusent, mais aucun joueur n’a plié bagage, à trois semaines de la fermeture des portes de ce mercato estival 2024. Dans les noms annoncés sur le départ, Danilo Pereira se fait son trou. En effet, au cours des deux matchs de préparation, le Portugais n’a pas été utilisé la moindre seconde par Luis Enrique, un fait qui image parfaitement ce que le PSG espère de lui : qu’il se trouve une porte de sortie. Une tâche qui pourrait ne pas être compliqué pour celui qui entre dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le lusitanien serait convoité par plusieurs clubs turcs, mais aussi par le FC Porto. A bientôt 33 ans, Danilo Pereira donne sa préférence à son ancien club. Pour le PSG, la position est claire, le club de la capitale n’est pas contre l’idée de se séparer de son joueur.

[MàJ]

Les informations plus tôt ce lundi 12 août sont confirmées par nos confrères portugais du quotidien A Bola. Ces derniers vont également dans le sens d’un Danilo Pereira qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Les clubs turcs en course avec le FC Porto, voient le joueur du PSG donné sa préférence à son ancien club. Cependant, A Bola ajoute que le Paris Saint-Germain en attend 10 millions d’euros, pour libérer son numéro 15 de sa dernière année de contrat. Un montant qui, à ce stade, rend l’opération impossible pour le FC Porto.