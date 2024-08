Si le PSG ne devrait pas enregistrer de renforts dans les derniers instants de ce mercato estival 2024, les départs semblent se multiplier. Après le transfert et le prêt à venir de Manuel Ugarte et Carlos Soler, Danilo Pereira et Milan Skriniar sont également sujets d’informations.

Après avoir prêté Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen ces derniers jours, le PSG pourrait perdre d’autres éléments de sa défense dans ces derniers instants du mercato estival 2024. En effet, selon les derniers échos de la presse, Danilo Pereira, associé à Al-Ittihad en Arabie Saoudite et au FC Barcelone, pourrait plier bagage dans les prochaines heures. Par ailleurs, c’est Milan Skriniar qui est annoncé dans les petits papiers de l’AS Roma. Le club de la capitale italienne qui devrait enregistrer le renfort de Tiago Djalo, serait en quête d’un nouveau défenseur. Après l’échec de la piste Kévin Danso, les dirigeants romains pourraient jeter leur dévolu sur … Milan Skriniar. C’est en tous cas ce qu’assure Gianluca Di Marzio, qui souligne la difficulté de l’opération en raison du salaire élevé du joueur. L’information est confirmée par un média local romain, Retesport, qui précise que le dialogue a été entamé cette nuit entre la direction de l’AS Roma et son coach Daniele De Rossi afin de savoir s’il faut et comment avancer sur la piste Milan Skriniar. Les dernières heures seront à suivre attentivement du côté des départs au Paris Saint-Germain.

[MàJ]

L’intérêt de l’AS Roma pour Milan Skriniar est confirmé par nos confrères de Foot Mercato. Ces derniers assurent que les dirigeants romains on fait une offre de prêt sans option d’achat et avec une partie du salaire prise en charge. En revanche, en plus du paramètre économique, le club de Série A aurait de sérieux doutes quant à l’état physique du défenseur central de 29 ans. Une situation qui pourrait rendre très compliquée l’opération.