Après une saison au PSG, l’avenir de Manuel Ugarte sous les cieux parisiens est déjà remis en cause. Si l’Uruguayen ne devrait pas faire le déplacement au Havre pour la J1 de Ligue 1, la pression serait de mise pour son potentiel transfert à Manchester United.

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2023, Manuel Ugarte devrait couper court à son aventure parisienne des les prochains jours. En effet, après 37 rencontres toutes compétitions confondues en Rouge & Bleu, le natif de Montevideo est envoyé du coté de Manchester United avec insistance. C’est dans ce contexte qu’à l’occasion de la première journée de Ligue 1 2024/2025, Luis Enrique a fait le choix de ne pas convoquer Manuel Ugarte. Une décision prise alors que le milieu de terrain de 23 ans est de retour au Campus PSG depuis plusieurs semaines, en s’entraînant normalement avec le reste du groupe. Ainsi, selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato affirme que le joueur souhaite absolument rejoindre le nord de l’Angleterre. A ce stade, le deal n’a jamais été remis en cause, les discussions se poursuivent, et tout dépendrait des attentes du Paris Saint-Germain pour ce transfert. Les dirigeants parisiens avaient payé 60M€ l’été dernier pour s’attacher les services de Manuel Ugarte, et espèrent ne pas perdre trop d’argent en le libérant de ses quatre années de contrat restantes. Toujours selon Fabrizio Romano, l’Uruguayen aurait été clair quant à sa volonté de rejoindre Manchester United le plus tôt possible.

[MàJ]

Toujours sur la base de son absence du groupe pour le déplace au Havre, le journaliste britannique Ben Jacobs y va de ses informations et précisions également. Ce dernier affirme que Luis Campos mène les négociations avec Manchester United et travaille toujours avec ses homologues des Red Devils pour trouver un accord. La dernière offre en date des mancuniens est de 45M€. Le PSG est ouvert à un départ et le prêt avec obligation d’achat pourrait entrer dans les négociations et décanter la situation. Le prêt est sec est qualifié de « moins probable » par Ben Jacobs, qui précise que Manchester United « n’est pas le seul club à discuter avec le PSG« .