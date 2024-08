[MàJ] Mercato : Le PSG veut boucler le transfert de Willian Pacho rapidement

En quelques heures seulement, les informations autour de la piste Willian Pacho pour le PSG s’accélèrent. Si les premières discussions étaient évoquées ce lundi matin, les dernières indiscrétions font état d’accords entre le joueur, le Paris Saint-Germain, et l’Eintracht Francfort.

Au cours de ce mercato estival 2024, le PSG semblait avoir toutes les difficultés du monde à avancer sur des pistes pour renforcer sa défense. Après l’échec sur le dossier Leny Yoro, le club de la capitale a vu Dean Huijsen s’engager avec Bournemouth. Cependant, ce lundi 5 août, les dirigeants parisiens ont visiblement placé leurs pions dans un jeu d’échec en sous-marin de l’outre côté du Rhin. En effet, si dans la matinée un intérêt du club de la capitale pour le défenseur central de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho, étaient évoqués, en quelques heures seulement les journalistes mobilisés sur ce mercato d’été font état d’accords entre le joueur de 22 ans, le PSG, et le club de Bundesliga. En effet, notre confrère pour Sky Sport en Allemagne, Florian Plettenberg, parle lui d’un accord verbal entre le Paris Saint-Germain et Willian Pacho pour un contrat longue durée, mais aussi d’un accord total entre les deux clubs sur le point d’être conclu pour un transfert à hauteur de 45M€ bonus compris : « Luis Campos et Markus Krösche vont maintenant régler les derniers détails. Visite médicale probablement cette semaine« . En France, Le Parisien est légèrement plus tempéré : « De source proche du club allemand, les deux clubs auraient commencé à avancer sur les grandes lignes du transfert et vont poursuivre les discussions alors qu’un accord ne serait plus très loin. Le joueur, lui, a pu échanger avec Luis Campos et tient déjà un accord de principe avec le champion de France« . Le quotidien français évoque les bonnes relations entre le PSG et l’Eintracht Francfort qui peut laisser place à l’optimisme pour la faisabilité du transfert.

🚨🔴🔵 Excl | It’s almost a DONE DEAL: Willian #Pacho is on the verge to join @PSG_inside with immediate effect ✔️



▫️Agreement between the clubs is close to be done: €45m all-in



▫️ Total verbal agreement between Paris and Pacho about a long-term contract is done.



Luis… pic.twitter.com/gdWq1OrcUK — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2024 X : @Plettigoal

Si le PSG est passé à côté du dossier Leny Yoro, la volonté de se renforcer en défense était bel et bien une priorité pour ce mercato estival 2024. En effet, selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, après le défenseur français du LOSC, la priorité se nomme Willian Pacho. Une piste travailler discrètement selon Loïc Tanzi, après la décision de recruter un défenseur central gaucher, et non droitier. Le spécialiste du mercato qu’est Fabrizio Romano avance un accord ficelé entre les deux clubs, et un accord verbal en place entre le PSG et le joueur, ne restant ainsi que quelques détails à régler.

[MàJ]

Le journaliste italien qui parlait de derniers détails à régler souligne désormais la volonté des dirigeants du PSG de conclure l’opération le plus rapidement possible. A ce stade des négociations, c’est l’accord avec Willian Pacho qui reste à trouver, mais les discussions semblent bien avancées. Le Paris Saint-Germain espère voir l’Equatorien se rendre en France cette semaine afin de passer sa visite médicale et rejoindre le groupe de Luis Enrique. Le fameux « here we go » de Fabrizio Romano est pour bientôt selon le spécialiste du mercato lui-même.