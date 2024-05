Alors que le départ de Kylian Mbappé est acté, son petit frère Ethan Mbappé pourrait prendre le même chemin. Dans ce sens, un club de Ligue 1 serait prêt à accueillir le titi parisien dès cet été 2024, lui qui arrive en fin de contrat avec son club formateur.

Arrivé dans l’ombre de son grand frère au Paris Saint-Germain en intégrant le centre de formation du club de la capitale, Ethan Mbappé arrive à la fin de son contrat aspirant avec le PSG à la fin de ce mois de juin 2024. Les discussions autour d’une prolongation du titi parisien ont connu un coup d’arrêt au mois de février dernier avec l’annonce de départ de son grand frère, Kylian Mbappé. Au cours de cette saison 2023/2024 sous les ordres de Luis Enrique, le jeune milieu de terrain de 17 ans a fait ses premiers pas en professionnel en ayant pris part à trois rencontres de championnat et deux de Coupe de France. Cependant, son temps de jeu ne semble pas garanti tant la concurrence fait rage dans l’entrejeu Rouge & Bleu qui devrait par ailleurs être renforcé à l’occasion du prochain mercato estival. C’est ainsi que la recherche d’une porte d’un nouveau point de chute pourrait se faire dans les prochaines semaines pour Ethan Mbappé. Selon les informations de Foot Mercato, le LOSC serait sur le coup. Le club du nord de la France qui a terminé l’exercice 2023/2024 à la quatrième place et devra donc passer par un tour préliminaire pour disputer les phases de groupes de Ligue des Champions « fait actuellement le forcing » pour convaincre Ethan Mbappé de porter le maillot des Dogues dès la saison prochaine.

[MAJ]

Après les informations parues dans la journée concernant un avenir qui pourrait s’écrire au LOSC pour Ethan Mbappé, le dossier s’accélère et les confirmations tombent. En effet, nos confrères de la branche sport de La Voix du Nord affirment que le titi parisien « devrait porter les couleurs du LOSC la saison prochaine« . Quant à Foot Mercato, le journaliste Santi Aouna donne davantage de détails en faisant état d’un accord verbal d’ores et déjà trouvé entre les Dogues et le joueur, et d’une visite médicale programmée. L’histoire entre le PSG et la famille Mbappé devrait donc prendre fin cet été 2024.