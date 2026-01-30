[MAJ] Noham Kamara ne rejoindra pas le Bayer Leverkusen

Noham Kamara n’entre pas forcément dans les plans de Luis Enrique. Le titi du PSG pourrait quitter définitvement le club de la capitale pour le Bayer Leverkusen.

Apparu à trois reprises sous le maillot du PSG, dont une fois cette saison lors du 32es de finale de Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot (0-4), Noham Kamara, encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2028, pourrait quitter le club de la capitale avant la fin du mercato hivernal 2026. Annoncé avec insistance du côté de Lyon, le défenseur pourrait finalement prendre la direction de l’Allemagne et du Bayer Leverkusen.

À lire aussi : Mercato – L’OL et Strasbourg à la lutte pour Noham Kamara

Le PSG et le Bayer négocieraient un transfert

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club de Bundesliga ferait actuellement le forcing pour enrôler Noham Kamara. D’après le média footballistique, Leverkusen est actuellement en pole dans ce dossier, même si de nombreux clubs sont également à l’affût pour le titi du PSG. Noham Kamara se rapprocherait plus que jamais d’un départ alors que le PSG serait ouvert à l’idée d’un transfert, conclut Foot Mercato. De son côté, Fabrizio Romano explique que des négociations seraient en cours entre le PSG et le Bayer Leverkusen. Ces dernières tourneraient autour d’un transfert définitif, explique Fabrizio Romano. Le journaliste confirme que le PSG n’a pas fermé la porte à un départ définitif de son titi.

🚨🔴⚫️ Negotiations underway between Bayer Leverkusen and Paris Saint-Germain for 18 year old defender Noham Kamara.



Talks ongoing about a permanent move.



PSG are not closing doors, as @footmercato report. pic.twitter.com/A6UI9eBDYn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026

[MAJ] Selon les informations de Florian Plettenberg, les informations selon lesquelles le Bayer Leverkusen et le PSG seraient en négociations concernant Noham Kamara sont totalement infondées. Il n’y a aucune négociation. Leverkusen ne recrutera pas le titi parisien lors de ce mercato hivernal. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique tout de même que Noham Kamara pourrait quitter le PSG avant la fin du mercato. Le club de la capitale serait prêt à le laisser partir en cas d’offre intéressante, et de nombreuses demandes de renseignements ont déjà été formulées.