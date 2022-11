[MAJ] QSI, plus que jamais impliqué au PSG

Alors que la Coupe du Monde 2022 s’apprête à débuter au Qatar, une information concernant les actionnaires et propriétaires du PSG voit le jour. En effet, selon nos confrères de L’Equipe, un actionnaire américain serait prêt à acheter 10% du Paris Saint-Germain.

C’est en 2011 que QSI rachète le PSG, en deux étapes. Les Qataris acquièrent 70% du club de la capitale le 30 juin 2011, et les 30% restants quelques mois plus tard. Onze ans plus tard, le Paris Saint-Germain est évalué à près de 3 milliards d’euros selon Forbes. Sur la base d’un calcul on ne peut plus simple, un actionnaire souhaitant s’approprier 10% du PSG devra donc verser 300 millions d’euros. Et selon les informations de L’Equipe, ce scénario pourrait se produire. En effet, nos confrères affirment aujourd’hui qu’un investisseur américain souhaiterait acheter 10 à 15% du capital du PSG, et se serait positionné « depuis quelques semaines » en ce sens. De l’autre côté, dans l’entourage de QSI, le positionnement de ce fond d’investissement américain est confirmé, en soulignant qu’il est « trop tôt pour dire cette discussion aboutira« . Cependant, le nom de ce prétendant américain n’a pas encore filtré.

Par ailleurs, si cette information pourrait faire émerger l’idée d’un désengagement progressif ou pas de QSI au Paris Saint-Germain, des sources proches de l’actionnaire qatari affirment à L’Equipe que « ce n’est pas la tendance« .

📲 L'Équipe pic.twitter.com/ro4247RSIH — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 19, 2022

Un désengagement démenti également par les information en provenance d’Angleterre et notamment du journaliste Ben Jacobs. Ce dernier affirme que QSI est plus que jamais engagé au PSG, et ce, même après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Notre confrère d’outre Manche confirme également l’intérêt d’investisseurs basés aux Etats-Unis. Il souligne également que, les propriétaires n’ont aucunement l’intention de vendre la totalité du club, ou même de céder la partie majoritaire.