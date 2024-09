La trêve internationale commence à peser dans la balance pour le PSG. Après Vitinha avec le Portugal, Désiré Doué avec les Bleuets, c’est désormais Warren Zaïre-Emery qui est touché avec l’Equipe de France.

Cette semaine, la trêve internationale a débuté avec des matchs au cours desquels certains joueurs du PSG ont été impliqués. Le premier d’entre eux a été Vitinha avec le Portugal à l’occasion d’une victoire (2-1) face à la Croatie. Le milieu de terrain parisien est sorti, touché à la cheville, à la 89e minute. Dans la foulée de cette rencontre, le numéro 17 du Paris Saint-Germain a quitté le rassemblement portugais et a retrouvé le Campus PSG afin d’entamer ses soins et se remettre sur pied le plus rapidement possible. Ce vendredi 6 septembre, l’Equipe de France Espoirs a affronté la Slovénie (1-1) dans la cadre des qualifications à l’Euro Espoirs 2025. L’occasion pour Désiré Doué de retrouver une place de titulaire et d’inscrire le but de l’égalisation à la 54e minute. S’il était parti pour disputer l’intégralité de la rencontre, le néo-parisien a cédé sa place dans les derniers instants (90+5′) à Mohamed-Ali Cho. Au sortir de la rencontre, Désiré Doué s’est tout de même voulu rassurant quant à son état de santé : « Non, ce n’est pas très important. Le joueur a tiré dans le ballon c’est venu dans ma cheville, c’est sur le coup que ça fait mal mais ça va aller je pense« .

Quelques heures après le match de l’Equipe de France Espoirs, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés face à l’Italie. Une rencontre au cours de laquelle Warren Zaïre-Emery est entré en jeu à la 77e minute de jeu à la place de N’Golo Kanté. En un quart d’heure passé sur la pelouse du Parc des Princes, le titi parisien « a été victime d’un coup » selon nos confrères de L’Equipe. Ces derniers affirment que « la nature précise de la blessure n’a pas filtré mais le Parisien doit passer des tests afin de déterminer sa durée d’indisponibilité. Sa présence contre la Belgique ce lundi à Lyon est, de fait, très incertaine« . Pour rappel, le Paris Saint-Germain retrouvera la compétition le samedi 14 septembre prochain à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, avec la réception du Stade Brestois. Reste à savoir si Luis Enrique pourra compter sur Vitinha, Désiré Doué, ou encore Warren Zaïre-Emery.

[MàJ]

Le verdict est tombé ! Sur son site officiel, la Fédération Française de Football annonce que « Warren Zaïre-Emery ne participera pas au match de l’Equipe de France, lundi, à Lyon-Decines, face à la Belgique« . Outre son forfait acté, les détails de sa blessure ont également été rendus publiques. Ainsi, le titi parisien souffrirait d’une lésion au mollet gauche. Une blessure confirmée par les examens radiologiques passés ce samedi. Le docteur de l’Equipe de France, Franck Le Gall, après avoir échangé avec le sélectionneur Didier Deschamps, a donc prononcé le forfait de Warren Zaïre-Emery pour France / Belgique, ce lundi 9 septembre (20h45 sur TF1) pour le compte de la 2e journée de Ligue des Nations. Reste à déterminer la durée d’indisponibilité. Pour rappel, le PSG retrouver la compétition le samedi 14 septembre prochain (21h sur DAZN) avec la réception du Stade Brestois au Parc des Princes pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique enchaîneront quatre jours plus tard en Ligue des Champions face à Gérone.