Majorque / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG poursuit sa préparation avec un premier match amical face à Majorque. L’occasion pour Luis Enrique de lancer plusieurs Titis dans le grand bain.

Après deux mois d’attente, le PSG fait son retour ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1 et PSG TV Premium). Pour son premier match amical de sa préparation de la saison 2026-2027, le club de la capitale affronte le RCD Mallorca, club de deuxième division espagnole. Pour poursuivre la préparation de son équipe, Luis Enrique a décidé de convoquer un groupe de 23 joueurs pour cette rencontre. Sans surprise, de nombreux joueurs ayant participé à la Coupe du monde cet été sont absents. Mais le coach parisien pourra s’appuyer sur certains cadres, comme Willian Pacho et Khvicha Kvaratskhelia, et notamment donner leur chance aux nombreux Titis convoqués pour ce match amical. À deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre amicale entre Majorque et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires.

Maillot Away pour nos Parisiens ce soir ! 👕✨ pic.twitter.com/gnDQHG7REe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026