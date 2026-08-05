Luis Enrique
Image : psg.fr

Majorque / PSG – Le groupe parisien avec Pacho et Kvaratskhelia

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 août 2026

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN SPORTS 1), le PSG joue son premier match de préparation contre Majorque. Pour ce match, Luis Enrique a convoqué de nombreux titis.

La préparation de la saison 2026-2027 du PSG va s’accélérer ce mercredi. De retour à l’entraînement depuis le 27 juillet, sans les Mondialistes, le club de la capitale va jouer son premier match de préparation ce soir avec la rencontre contre Majorque. Une semaine jour pour jour avant la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, Luis Enrique va devoir composer avec une équipe pas encore au complet. Quelques heures avant ce match contre le club espagnol, le coach du PSG a dévoilé son groupe, avec de nombreux titis. 

PSG : un Khvicha Kvaratskhelia déjà très affûté et tourné vers le Ballon d’Or
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15 titis convoqués par Luis Enrique

Pas qualifié pour la Coupe du monde avec la GéorgieKhvicha Kvaratskhelia était présent dès le premier jour de la reprise. Affûté, le numéro 7 du PSG figure bien dans le groupe concocté par Luis Enrique pour ce match amical contre Majorque. C’est également le cas pour Willian Pacho, qui a repris le chemin du Campus de Poissy vendredi. L’unique recrue, pour le moment, du PSG cet été, Alessandro Longoni, est aussi présent. De retour à l’entraînement il y a deux jours, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes et Marquihos, ne sont évidemment pas présents dans le groupe. Au contraire d’Ibrahim Mbaye, qui a aussi retrouver le centre d’entraînement du PSG ce lundi. Quinze titis qui ont participé à la reprise compte tenu des nombreuses absences dans l’effectif professionnel des doubles champions d‘Europe font également partie du groupe de Luis Enrique. Certains d’entre eux devraient connaître leurs premières minutes avec l’équipe première ce soir. 

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Safonov, Chevalier, Longoni
  • Défenseurs : Beraldo, Zabarnyi, Boli, Pacho, Koukaba, Lucea
  • Milieux : Mayulu, Dro, Ndjantou, Dramé, Bourdin, Nzinga, Abo El Nay, Ghalleb
  • Attaquants : Kvaratskhelia, Mbaye Idder, Meité, Ayari, Bezeme

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 août 2026

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