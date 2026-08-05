Majorque / PSG – Les compositions officielles

Ce mercredi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Majorque en match amical. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Dans une semaine, le PSG lance sa saison 2026-2027 avec la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa. Quatre jours plus tard, il se déplacera à Lens pour y défier les Lensois lors du Trophée des champions. Pour préparer au mieux ces deux grosses échéances, le club de la capitale va participer à deux matches amicaux. Le premier ce mercredi soir contre Majorque puis samedi après-midi contre Manchester United. Pour cette rencontre contre les Majorquins, Luis Enrique doit faire sans plusieurs internationaux qui ont participé à la Coupe du monde. Il a ainsi convoqué pas moins de quinze titis dans son groupe.

Senny Mayulu capitaine

Pour son premier onze de la saison, le coach du PSG a décidé d’aligner Matvey Safonov dans les buts. David Boly occupe le couloir droit de la défense alors qu’Ilya Zabarnyi est associé au très jeune (16 ans) Axel Koukaba en défense centrale. Dimitri Lucea, déjà aperçu à deux reprises avec l’équipe première en fin de saison dernière, occupera le couloir gauche de la défense. Lucas Beraldo est associé à Senny Mayulu, qui porte le brassard de capitaine, et à Dro Fernandez au milieu de terrain. L’attaque est composée de Khvicha Kvaratskhelia, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye. À noter la titularisation de l’ancien gardien du PSG, Arnau Tenas, dans les buts de Majorque.

Les compositions de Majorque / PSG

Le XI de Majorque : Tenas – Calatayud, Raillo (cap.), Valjent – Lato, Darder, Fuentes, Torre – Luvumbo, Virgili, Morlanes Remplaçants : Cuellar, Mate, Lopez, Sanchez, Abdon, Roca, Soumahoro, Sala, Orejuela, Domenech, Pena, Nil, Jandro

: Tenas – Calatayud, Raillo (cap.), Valjent – Lato, Darder, Fuentes, Torre – Luvumbo, Virgili, Morlanes Le XI du PSG : Safonov – Boly, Zabarny, Koukaba, Lucea – Mayulu (cap.), Beraldo, Dro – Kvaratskhelia, Ndjantou, Mbaye Remplaçants : Chevalier, Longoni, Pacho, Abo El Nay, Ayari, Fanne Dramé, Idder, Bourdin, Meité, Nzinga, Ghalleb, Bezeme

: Safonov – Boly, Zabarny, Koukaba, Lucea – Mayulu (cap.), Beraldo, Dro – Kvaratskhelia, Ndjantou, Mbaye

Notre XI de départ ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/W5q158KT8W — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026





