Makélélé : « Le PSG est le plus grand club du monde »

Il y a presque une semaine, le PSG est devenu double champion d’Europe en battant Arsenal en finale de la Ligue des champions. Avec ce succès, le PSG est devenu le plus grand club du monde pour Claude Makélélé.

En battant Arsenal en finale de la Ligue des champions samedi dernier (1-1, 4 t.a.b. à 3), le PSG s’est offert sa deuxième Champions League de suite. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu, le club de la capitale fait partie des meilleurs clubs du monde, lui qui a atteint au moins les demi-finales de la Ligue des champions sur les trois dernières années et a rempli son palmarès avec douze titres.

« Le back-to-back du PSG ? Exceptionnel »

Claude Makélélé, ancien joueur du PSG (2008-2011, 118 matches, un but) et adjoint de Carlo Ancelotti puis Laurent Blanc (2011-2014), estime que les Rouge & Bleu sont le plus grand club du monde. « Le back-to-back du PSG ? Exceptionnel. Je suis content parce que maintenant, c’est le plus grand club du monde. Pas de France ? C’est le plus grand club du monde. En France, ça dix ans déjà, lance Claude Makélélé dans des propos relayés par beIN Sports. Donc, je suis content pour le football français et je pense que l’on doit beaucoup supporter le PSG pour ce qu’il nous rapporte au niveau mondial. »