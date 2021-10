Makonda met en avant les efforts défensifs de Neymar

Arrivé tardivement cet été après une Copa America disputée avec le Brésil en juillet dernier, Neymar Jr entame sa cinquième saison avec le maillot des Rouge & Bleu. Après des premiers matches décevants, le numéro 10 parisien commence à retrouver une condition physique optimale. Le Brésilien s’est notamment distingué par ses efforts défensifs face au Club Bruges (1-1) et Manchester City (2-0) en Ligue des champions. Dans Le Parisien, l’ancien du PSG – Tripy Makonda – a tenu à mettre en avant les tâches défensives réalisées par le joueur de 29 ans.

« Neymar fait partie des meilleurs créateurs au monde mais, dès que Paris perd le ballon, il est là pour faire le pressing dans la zone haute. Devant City, on le voyait même revenir se placer dans le bloc défensif pour former une ligne de quatre au milieu et repousser au maximum les attaquants anglais sur les extérieurs », a déclaré l’ancien Parisien au quotidien francilien. « Ses efforts défensifs empêchent non seulement ses coéquipiers de se retrouver en infériorité numérique, mais il joue aussi un rôle de balance essentiel pour que son équipe ne soit pas déséquilibrée. »