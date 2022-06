Makonda : « Vitinha n’a pas peur de jouer sous la pression »

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes il y a neuf jours, le PSG va prochainement accueillir son premier renfort au milieu de terrain. En effet, selon plusieurs médias, le Portugais, Vitinha, va être transféré en provenance du FC Porto contre une somme de 40M€. Loué pour sa qualité technique et son jeu de passe, le milieu de terrain de 22 ans pourrait former une belle paire avec Marco Verratti dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Un profil qui plaît à l’ancien Parisien, Tripy Makonda.

« Il possède une grosse intelligence de jeu »

L’ex-joueur formé au PSG commente désormais le championnat portugais et a pu apercevoir le potentiel du néo-international. Et selon Tripy Makonda, Vitinha possède une certaine maturité dans son jeu, comme il l’a déclaré dans un entretien au quotidien Le Parisien : « Il aime bien le ballon, il possède une grosse intelligence de jeu, il anticipe, il sait colmater des brèches et il est une rampe de lancement. Ce n’est pas un joueur qui te fera la dernière passe devant la surface mais plutôt celle d’avant. Il emmène le ballon vers l’avant, débloque des situations. Il essaye de casser des lignes et, surtout, de jouer juste. C’est le métronome de Porto. Tous les ballons passent par lui. Il aime le jeu, il aime organiser, il fait le lien entre défense et attaque. Il a vraiment pris une autre dimension et su s’imposer dans l’entrejeu. Il n’a que 22 ans mais c’est un gamin mature. Il n’a pas peur de jouer sous la pression. »