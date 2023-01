Malcom pas si proche du PSG

En plein mercato hivernal, le PSG n’est pas encore passé à l’action et pourtant les recherches sont actives. Avec le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton (5 millions d’euros + 2 millions d’euros de bonus). Le club de la capitale souhaite logiquement renforcer son secteur offensif après la perte de l’Espagnol. Les noms de Ryan Cherki et Milan Skriniar circulent du côté de la capitale française. Mais celui qui a émergé ces dernières heures se trouve actuellement au Zenit Saint-Petersbourg, il s’agit de Malcom.

L’entourage du joueur évoque une « fake news »

Christophe Galtier et Luis Campos cherchent un ailier droit capable de rentrer sur son pied gauche et Malcom semble ressembler à ce profil. Selon Matteo Moretto, journaliste italien, Malcom a été proposé au Paris Saint-Germain. Une information qui a été confirmée par des sources en Espagne. Foot Mercato ajoute que Luis Campos apprécie le profil et « étudie la piste pour une possible arrivée« . Le Brésilien parle français et connaît bien le championnat de France puisqu’il a joué à Bordeaux de 2016 à 2018.

Mais selon des informations complémentaires rapportées par L’Équipe, Luis Campos aurait étudié la piste menant au joueur il y a quelques semaines. Piste qu’il a mis en stand-by pour se consacrer au dossier Cherki qui est jugé prioritaire. Joint par le journal L’Équipe, l’entourage du joueur évoque une « fake news » et dément les intérêts dont parlent les médias. De son côté, le PSG confirme un intérêt mais ne précise pas s’il s’agit d’une piste active.