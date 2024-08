Avec la blessure de Gonçalo Ramos et son indisponibilité de trois mois, le PSG aurait pu se pencher sur l’achat d’un numéro 9. Mais on ne semble pas en prendre le chemin.

Victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche contre Le Havre vendredi soir, Gonçalo Ramos va devoir se faire opérer dans les prochains jours et va manquer trois mois de compétition. Avec ce coup dur, seul Randal Kolo Muani est un avant-centre de métier dans l’effectif du PSG. Ce constat va-t-il pousser les dirigeants du PSG à s’offrir un attaquant de pointe avant la fin du mercato estival dans 12 jours ? Pas sûr. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants parisiens ne chercheraient pas de nouvel attaquant, préférant s’appuyer sur des solutions en interne.

Le PSG ne veut pas recruter pour recruter

Le média footballistique explique que le PSG a une confiance totale en Randal Kolo Muani, qui a remplacé le Portugais au Havre et qui a ouvert son compteur but en transformant un penalty vendredi, et tous les autres joueurs offensifs ainsi qu’aux jeunes talents du club. De son côté, Loïc Tanzi, spécialiste du PSG pour l’Equipe va aussi dans ce sens. Le journaliste indique sur son compte X que la tendance actuelle est à ce que le PSG ne recrute pas de numéro 9 d’ici à la fin du mercato malgré la blessure de Gonçalo Ramos. « Pour le 9, c’est complexe parce que, comme souvent, ça dépend de qui décide au final. Et qui arrive à avoir gain de cause. Certains veulent recruter, d’autres non », indique Loïc Tanzi. Ce dernier explique aussi que si le PSG souhaite toujours recruter un offensif, il ne veut pas recruter pour recruter. De plus, toutes les pistes se sont fermées, conclut le journaliste.