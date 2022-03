C’est un sacré coup de tonnerre qui s’est déroulé ce jeudi soir dans le monde du football avec l’élimination surprise de l’Italie face à la Macédoine du Nord (1-0). Archi-dominateur, la Squadra Azzurra a pourtant encaissé un but cruel à la 92e minute. Les Italiens n’iront donc pas à la Coupe du Monde à la fin de cette année. Une immense désillusion pour les champions d’Europe en titre et la presse locale a bien fait savoir sa déception.

Auteur d’un très bon match, et sûrement le meilleur italien, Marco Verratti, a été rayonnant dans l’entrejeu. La Gazzetta dello Sport l’a d’ailleurs nommé homme du match. « Oui, il y a bien un meilleur même dans le match le plus dramatique des dernières années (…) Tout passe par lui, mais il ne peut rien faire si la panique règne autour de lui. Lui, il méritait la finale. Et il mérite de rester », peut-on ainsi lire.

Du côté du Corriere della Sera, on lui attribue la note de 6,5/10 au milieu de terrain du PSG. Le quotidien juge qu’il fût « un spectacle à certains moments (…) Il presse, sort du marquage avec des actions de grande classe, il essaie même de frapper et il a une grosse occasion dans la surface (…) Un leader. »

Pour l’autre joueur du PSG de la Squadra, Gianluigi Donnarumma, les médias italiens ne tiennent pas le même discours. « Un match à gérer les passes en retrait (…) Et le but de très loin. Il manquera de chance, mais tu ne peux pas prendre un but comme ça », résume la Gazzetta dello Sport. « Distrait, la malédiction continue », pour La Repubblica, qui lui a donné la note de 4/10.

Un mois de mars compliqué pour nos deux Parisiens, qui on l’espère pourra briller dans cette fin de saison avec les Rouge & Bleu