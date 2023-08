Transféré à West Ham pour 40 millions d’euros en provenance de l’Ajax, le milieu de terrain Ghanéen Mohammed Kudus représentait l’un des jeunes prospects disponibles dans l’entrejeu sur ce mercato estival. Convoité par plusieurs clubs européens, Kudus a finalement signé un contrat de 5 ans avec les Hammers. Il avait été proposé par son agent Jennifer Mendelewitsch au Paris Saint-Germain, mais le club n’a pas donné suite.

Révélation du dernier Mondial au Qatar avec le Ghana, Mohammed Kudus semble être un excellent prospect au milieu de terrain. Joueur de l’Ajax depuis 2020, la nouvelle recrue de West Ham avait marqué 27 buts et délivré 12 passes décisives en 87 matchs toutes compétitions confondues à Amsterdam. Le joueur de 23 ans s’est d’ailleurs mis en exergue lors des récents barrages de Ligue Europa face à Ludogorets en inscrivant un triplé. Une excellente pioche pour West Ham, contre une somme abordable de 40M€.

Malgré un début de saison convaincant et un jeu alléchant proposé par les hommes de Luis Enrique, qui rassure sur le niveau du milieu de terrain, la profondeur affichée par l’effectif parisien peut interroger. Si Manuel Ugarte, Warren Zaïre Emery et Vitinha ont réalisé de bonnes performances et affiché une belle complémentarité, les alternatives en cas de suspension ou de blessure restent légères. Le départ de Marco Verratti conditionne évidemment beaucoup, mais Fabian Ruiz, Carlos Soler, Cher Ndour, et les mouvements hypothétiques de Kang In Lee, Danilo et Marquinhos au milieu ne représentent pas des garanties sans failles. L’arrivée de Mohammed Kudus aurait apporté du talent et de la profondeur à un secteur de jeu en manque d’alternative. Son agent Jen Mendelewitsch avait d’ailleurs senti le coup en proposant les services de son joueur au PSG. Sans succès.

« C’est pas faute d’avoir proposé… visiblement avoir les mêmes initiales que l’agent maison ça n’a pas suffit … » Jen Mendelewitsch sur Twitter

Une réponse cinglante à un tweet du compte Paris Galaxy qui demandait à faire affaire avec l’agent du joueur. Une information qui confirme que jamais, Luis Campos et Nasser Al Khelaïfi ne se sont intéressés au profil du joueur, et un pic certainement pas anodin envers l’écurie de Jorge Mendes.