Malgré les nombreux départs, le PSG reste très ferme avec ses titis

Selon Foot Mercato, la fuite des talents du centre de formation amorcée depuis plusieurs semaines, et notamment dans la génération 2008, n’inquiète nullement le PSG.



La formation parisienne a, une fois encore, brillé de mille feux lors de cet exercice 2025-2026. Les U19 ont notamment remporté le championnat et la Coupe Gambardella, sans oublier une place en demi-finale de Youth League. Les U17 ont, de leur côté, également remporté le championnat. Problème, de nombreux protagonistes de ces différents succès ne porteront pas la tunique de leur club formateur la saison prochaine. Martin James, Emmanuel Mbemba, Samba Coulibaly, Hermann Malonga, Mathis Jeangeal…. ils devraient tous, ou presque, plier bagages lors de l’intersaison.

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Le PSG ne panique pas

Comme évoqué depuis plusieurs semaines, c’est notamment la génération 2008, portée par Jeangeal donc, mais également Pierre Mouguengue, ainsi que les joueurs cités plus haut, qui s’apprête à quitter le PSG. Une sacrée fuite qui inquiète certains fans et observateurs, mais visiblement pas le club de la capitale. En effet, selon Foot Mercato, le PSG reste « droit dans ses bottes face à cette vague de départs

Le message envoyé aux titis reste le même : signer un contrat professionnel et intégrer le groupe de Luis Enrique est une véritable chance à gagner avec une bonne dose d’exigence. En outre, FM indique également que le PSG a bel et bien proposé un contrat à tous les joueurs cités plus haut. Le club n’hésiterait d’ailleurs pas à pointer du doigt certains choix de leurs prédécesseurs, prouvant que l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs.

Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye peuvent d’ailleurs en témoigner. Enfin, Foot Mercato révèle notamment que la direction rouge et bleu aurait reçu des contreproposition totalement hors sol de la part de certains entourages. La réponse a apparemment été très claire : plus de surenchère et l’aspect sportif au-dessus du reste. De quoi annoncer la couleurs…