Malgré les rumeurs Newcastle, Kolo Muani ne voudrait que la Juve

Pas dans les plans du PSG, Randal Kolo Muani ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Malgré l’intérêt de Newcastle, il ne souhaiterait rejoindre que la Juventus.

Randal Kolo Muani est l’un des dossiers qui animent le mercato du PSG depuis plusieurs semaines. Prêté à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de saison, l’international français souhaiterait poursuivre l’aventure en Italie alors que la Vieille Dame souhaite aussi le conserver. Mais depuis plusieurs semaines, les deux clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les modalités du retour de l’ancien nantais à Turin. D’autres clubs s’intéressent à lui, comme Newcastle.

Aucune discussion avec Newcastle

Ces dernières heures, on expliquait que les Magpies auraient fait de Randal Kolo Muani sa priorité pour son poste de numéro, entamant même des discussions avec l’entourage du joueur. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le club en pourparlers actifs pour signer Randal Kolo Muani était, est et sera la Juventus. Randal Kolo Muani veut revenir à la Juventus et la Juve veut le faire revenir, les discussions se poursuivent avec le PSG, indique le spécialiste du mercato. Fabrizio Romano conclut en expliquant que des sources à Newcastle démentent toute négociation ou démarche. Il n’y aurait aucune discussion.