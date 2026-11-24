Ces derniers jours, le nom de Gianluca Prestianni a été associé au PSG. Mais l’international argentin ne souhaiterait pas quitter son club actuel, le Benfica.

Avec les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal. Plusieurs noms ont déjà été avancés dans cette optique. Ces derniers jours, Gianluca Prestianni a été lié au club de la capitale. L’international argentin (20 ans) brille avec le Benfica (13 buts et six passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues), dont il est un titulaire indiscutable. Mais malgré l’intérêt du PSG, il ne compterait pas quitter le club portugais.

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Le meilleur choix pour sa progression

Selon les informations de Record, Gianluca Prestianni a fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait bien terminer la saison avec le Benfica, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en juin 2029. Le quotidien sportif portugais explique que le milieu offensif estime que la meilleure option pour poursuivre sa progression est de rester au Benfica, club dans lequel il a ses habitudes et dont il est un titulaire indiscutable. Même si le PSG est la meilleure équipe d’Europe, il n’est pas assuré d’être titulaire et estime qu’il ne progresserait pas autant qu’en restant au Benfica.