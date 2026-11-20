Après des débuts tonitruants sous le maillot du PSG, Ferran Torres n’a plus marqué depuis deux mois. Malgré cette disette, l’international espagnol ne s’inquiète pas.

L’été dernier, le PSG s’est offert les services de Ferran Torres. Le club de la capitale a déboursé un peu moins de 50 millions d’euros auprès du FC Barcelone pour acquérir l’international espagnol. Dès ses débuts sous le maillot des Rouge & Bleu, Ferran Torres a brillé avec sept buts en six matches, dont un doublé dès sa première apparition pour offrir le match nul sur la pelouse de Rennes (2-2). Mais depuis huit matches, il n’a plus fait trembler les filets, se montrant maladroit devant le but. Ferran Torres ne s’inquiète pas de cette disette, assure Le Parisien.

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Il a déjà vécu ce genre de disette dans sa carrière

Depuis ses débuts professionnels, ce n’est d’abord pas la première fois que l’avant-centre de la Roja est confronté à ce type de situation, avance le quotidien francilien. « Dans la foulée de ses débuts à Valence, dans un rôle d’ailier de débordement et avec un temps de jeu alors limité, il avait ainsi mis vingt-six matchs avant d’ouvrir son compteur de buts. Lors de sa première saison sous le maillot du Barça, en 2022-2023, il avait, là encore souvent dans un rôle excentré, traversé une période de 17 matchs sans trouver le chemin des filets », rappelle Le Parisien. Et la pression, dit-on dans son entourage, n’était pas moins pesante à cette époque. Mieux encore, le natif de Foios ayant même pris l’habitude d’élever son niveau quand la tâche se durcit. S’il demeure convaincu que la réponse au challenge qui lui est proposé – à savoir retrouver le chemin du but – sera à la hauteur, c’est que le champion du monde sait avoir toute la confiance de son coach et de ses coéquipiers, conclut le quotidien francilien.









