Malgré son faible temps de jeu au PSG, Chevalier présent au Mondial ?

Lucas Chevalier n’a plus joué avec le PSG depuis le 26 janvier. Malgré ça, il a été convoqué en équipe de France. Un signe pour sa présence à la Coupe du monde ?

Arrivé au PSG l’été dernier pour être le gardien numéro 1, Lucas Chevalier a été déclassé ces derniers mois après quelques erreurs sur le terrain. L’ancien Lillois n’a en effet plus joué depuis le 26 janvier et a vu Matvey Safonov briller, ce qui ne lui permet pas de retrouver les cages parisiennes. Avec ce manque de temps de jeu, beaucoup estimaient que sa présence dans la liste de Didier Deschamps au mois de mars et celle pour la Coupe du monde était fortement compromise. Mais il a bien été sélectionné par Didier Deschamps hier après-midi. Le sélectionneur des Bleus a expliqué son choix : « Ça fait partie de la relation de confiance aussi. Lucas est avec nous depuis un peu plus d’un an. Il ne faut pas oublier à l’automne que, selon certains d’entre vous, il était censé concurrencer Mike Maignan. Cette situation n’est pas idéale. J’ai échangé avec lui. C’est important pour moi humainement. En quatre mois, il n’a pas perdu sa valeur.«

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L’équilibre d’un groupe important aux yeux du staff

Cette convocation doit être lue à travers une logique de (mini)groupe. Franck Raviot, très proche de ses trois portiers, a pu mesurer ces derniers mois l’entente entre Mike Maignan, Samba et Chevalier. Trois gardiens qui, en dehors des périodes internationales, échangent, indique L’Equipe. L’expérimenté entraîneur des gardiens sait à quel point cet équilibre est précieux. Chevalier, qui ne devrait pas jouer beaucoup plus qu’un ou deux matches d’ici mai avec le PSG, a-t-il pour autant validé sa place pour le Mondial ? Deschamps et son staff connaissent trop les équilibres d’un groupe. S’ils avaient voulu intégrer un nouveau sur un poste aussi spécifique que celui de gardien, ils l’auraient fait, sans doute, avant un grand tournoi. Mais si Areola regagne sa place de titulaire à West Ham, la question se posera-t-elle ?, conclut le quotidien sportif.