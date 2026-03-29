Malgré son faible temps de jeu au PSG, Lucas Hernandez est incontournable chez les Bleus

Doublure de Nuno Mendes au PSG, Lucas Hernandez joue peu. Malgré cela, il a gardé la confiance de Didier Deschamps qui l’a encore convoqué lors de la trêve internationale.

Cette saison, Lucas Hernandez a joué 25 matches toutes compétitions confondues avec le PSG (1501 minutes de temps de jeu, 15 titularisations). Doublure de Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense parisienne, il garde tout de même la confiance de Didier Deschamps, qui le convoque lors de chaque rassemblement depuis maintenant un an. Le sélectionneur des Bleus n’oublie jamais le passé et reste fidèle à ceux qui l’ont fait gagner, même dans les moments les plus difficiles. Olivier Giroud, dans sa période à Chelsea (2018-2021), en est le parfait exemple. Randal Kolo Muani, quand il n’était pas titulaire au Paris-Saint-Germain, également. Le cas de Hernandez est similaire. Avec ses 437 minutes disputées sous le maillot du PSG depuis le début de l’année 2026, le défenseur est le joueur français avec le moins de temps de jeu en club sur la période, avance L’Equipe.

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Sa polyvalence est un atout

Une situation paradoxale pour un cadre tricolore, mais un constat qui en dit beaucoup sur sa place en sélection. Le sélectionneur ne s’est pas souvent passé, par choix, du Parisien. Le défenseur (30 ans, 40 sélections) a été rappelé en équipe de France en juin dernier pour le Final Four de la Ligue des nations, après plus d’un an d’absence (mars 2024), à la suite d’une rupture des ligaments croisés, indique le quotidien sportif. Lucas Hernandez « a un vécu en équipe de France, est gaucher – alors qu’ils se font plus rares à son poste – et possède une polyvalence décisive. Dans la construction de son groupe pour la Coupe du monde, Deschamps souhaite pouvoir disposer de trois joueurs par poste. Cette polyvalence entre latéral gauche et défenseur central le fait passer devant la concurrence. Son passé aussi. Ils ne sont plus que quatre actuellement à avoir remporté la Coupe du monde 2018 : Kylian Mbappé, N’Golo Kanté, Ousmane Dembélé et donc Hernandez. » L’ancien de l’Atlético de Madrid est un élément facile à gérer pour un staff. Une précision importante pour « DD » au moment de faire ses choix, indique L’Equipe. Luis Enrique l’assure souvent dans ses échanges avec le Français : il aime avoir un joueur de son statut, aussi collectif, et le qualifie régulièrement de « leader par l’exemple ». Comme tous, il aimerait évidemment jouer. Il se dit prêt et s’estime à 100 % physiquement, sans aucune douleur à ses genoux blessés. Ses récentes sorties avec le PSG ont montré qu’il avait retrouvé une condition physique en adéquation avec ses ambitions, conclut L’Equipe.













