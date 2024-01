Le PSG devait officialiser deux arrivées en ce début de mois de janvier. Mais celle de Gabriel Moscardo devra attendre. Opéré du pied, il sera absent pendant trois mois.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes ce lundi, le PSG a déjà bouclé l’arrivée de deux jeunes joueurs brésiliens prometteurs, Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Si le club de la capitale devait officialiser ces deux renforts en ce début d’année 2024, il faudra finalement patienter pour voir le milieu de terrain devenir un joueur du PSG. Selon les informations du journaliste brésilien, André Hernan, le PSG n’officialisera pas le transfert de Moscardo avant que ce dernier soit passé par la case opération et qu’il soit à 100% de ses capacités physiques. Pour le transfert, tout est ok et bouclé, annonce André Hernan.

Sobre Moscardo, vendido pelo Corinthians ao PSG: o jogador realizou exame médico e, após esses exames, teve uma suspeita de tumor no pé. Depois de ir a um especialista, perceberam que ele precisará fazer uma cirurgia no pé, mas a boa notícia é que a suspeita de tumor ficou apenas… — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 31, 2023

Il va se faire opérer à la clinique Aspetar

De son côté, Fabrice Hawkins explique que malgré cette opération, dévoilée par le joueur sur son compte Instagram, son transfert au PSG n’est pas remis en cause. Une information confirmée par l’Equipe. Fabrizio Romano explique également que cette opération du pied gauche n’aura aucune incidence sur le futur transfert de Gabriel Moscardo chez les Rouge & Bleu. Le spécialiste du mercato indique que des dernières discussions doivent avoir lieu cette semaine pour conclure ce dossier. UOL Esporte donne plus de détails sur la suite pour Gabriel Moscardo. Il va voyager au Qatar pour subir son opération à la clinique Aspetar. Il va subir une procédure de greffe osseuse jugée simple par le PSG, fait savoir Bruno Andrade.

Crainte d’une tumeur au pied

UOL Esporte confirme également que cette opération ne remettra pas en cause l’accord entre les deux clubs et que les Corinthians ont fait pression pour que ce transfert soit maintenu. Du côté de SBT Rio, on avance que durant la visite médicale du milieu de terrain, les examens médicaux ont fait craindre la présence d’une tumeur au pied. Après avoir consulté un spécialiste en urgence, l’intervention chirurgicale a été jugée nécessaire mais il a été confirmé qu’il n’y avait aucune tumeur au pied. Comme les autres médias, SBT Rio confirme que le transfert n’est pas remis en cause. Ce dernier va même plus loin en expliquant que le joueur a déjà signé son contrat avec le PSG.