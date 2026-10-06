Malgré une nouvelle prestation décevante, Zidane prend la défense de Dembélé

Titulaire sur l’aile droite de l’attaque de l’équipe de France, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois livré une prestation décevante face à la Belgique (4-1). Mais l’attaquant du PSG peut compter sur le soutien de son sélectionneur, Zinédine Zidane.

Ousmane Dembélé est-il le grand perdant de ce rassemblement de septembre-octobre avec l’équipe de France ? Après avoir pris du poids dans le groupe tricolore depuis la nomination de Zinédine Zidane, l’attaquant du PSG aurait pu profiter de l’absence de Kylian Mbappé pour marquer des points durant les quatre matchs de Ligue des nations. Pourtant positionné au poste de faux numéro 9, comme au PSG, lors des rencontres contre la Turquie (1-0) et l’Italie (1-1), l’attaquant de 29 ans n’a pas pesé. Et ce lundi soir, le Ballon d’Or 2025 a livré une nouvelle prestation difficile.

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« Il a été très dynamique sur son côté »

Aligné cette fois-ci sur l’aile droite de l’attaque face à la Belgique, Ousmane Dembélé n’aura pas marqué les esprits jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu. La fin de match folle, avec les entrées décisives de Désiré Doué, Rayan Cherki et Michael Olise, aura permis aux Bleus de renverser cette rencontre face aux Belges (4-1) en l’espace de 14 minutes. Malgré cette nouvelle performance compliquée, l’attaquant parisien a pu compter sur le soutien de son sélectionneur après la rencontre : « Ousmane, je l’ai trouvé très bien, notamment en début de match et même en début de seconde mi-temps. Il a été très dynamique sur son côté. Il n’y a pas de souci de ce côté-là. On a l’habitude de le voir jouer un peu partout et il est bon à tous les postes. Je suis satisfait de ce qu’il a fait, c’est notre capitaine qui a été exemplaire avec tous ses copains. Je suis content », a déclaré Zinédine Zidane en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par RMC Sport.

De leur côté, les médias ne se sont pas montrés tendres avec le numéro 10 des Rouge & Bleu. « Son premier ballon a été expédié en tribunes (1re) et la suite a été trop imprécise aussi, malgré deux centres pour Lepaul (33e, 59e). Il lui a trop souvent manqué quelque chose et l’un de ses 22 ballons perdus aboutit au but belge (35e) », souligne L’Équipe, qui lui attribue la note de 3/10. Même notation du côté du quotidien Le Parisien : « De retour sur l’aile droite, le Ballon d’or 2025 a rendu une copie décevante au regard des attentes. Il a initié quelques timides tentatives pour Akliouche (6e) et Lepaul (9e, 33e), au terme d’une première période insipide. Un peu plus en vue après la pause, il manque le cadre (53e) avant d’offrir une balle de but à Lepaul (59e). » De son côté, RMC Sport attribue la note de 4/10 à l’ancien Rennais : « Repositionné à droite, le Parisien n’a pas mieux réussi son match que les précédents. Il a commencé son match par une frappe dans les tribunes et une transversale manquée. Il a essayé de faire des différences dans son couloir mais a presque toujours été coincé par des prises à deux. Il a réussi un dribble sur six et perdu 22 ballons. Deux bons services pour Lepaul, et une frappe en bonne position non cadrée à la 53e. »

Nos Bleus terminent le rassemblement en tête de leur groupe de Ligue des Nations avec 10 points 🤩 ✅ 3 victoires 🤝 1 nul ⚽️ 7 buts marqués 🔜 Encore 2 matchs au programme en novembre, face à l’Italie 🇮🇹 et la Turquie 🇹🇷 https://t.co/xXpePlu27D — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2026