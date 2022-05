Mamadou Sakho incertain face au PSG

Ce samedi, coup d’envoi à partir de 21h00 (Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Montpellier HSC pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Alors qu’ils restent sur une série de trois matches nuls consécutifs, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront de renouer avec la victoire face à un adversaire qui vit une passe très compliquée au sein de l’élite hexagonale.

Des retrouvailles une nouvelle fois annulées ?

D’ailleurs, quelques indications nous sont parvenues concernant les forces en présence côté montpelliérain. Ainsi, Jordan Ferri, sur le flanc depuis plusieurs semaines suite à une lésion de la cuisse, devrait faire son retour dans le groupe convoqué par le coach héraultais, Olivier Dall »Oglio. En revanche, Mamadou Sakho pourrait ne pas avoir le plaisir de croiser la route de son club formateur. En effet, celui-ci se trouve incertain pour cette partie. Le central de 32 ans, déjà absent à l’aller, souffre du sacrum et une décision quant à sa participation face au PSG devrait être arrêtée ce vendredi matin.

Enfin, le groupe du MHSC sera amputé de plusieurs éléments importants puisque Cabella, Wahi, Omlin et Savanier sont d’ores et déjà forfaits et ne prendront donc pas part à cette rencontre.