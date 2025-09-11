Manchester City a pensé Bradley Barcola en fin de mercato

Bradley Barcola a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière. Il a attisé les convoitises de plusieurs clubs, dont celle de Manchester City.

Avec 21 buts et 21 passes décisives en 63 matches toutes compétitions confondues avec le PSG, Bradley Barcola a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Avec ses grosses performances, l’international français a attisé les convoitises lors du mercato estival. Le Bayern Munich et Liverpool ont tenté de recruter l’ancien Lyonnais. Mais le PSG a fermé la porte, ne souhaitant en aucun cas entendre parler d’un départ de son joueur, souhaitant même le prolonger. De son côté, Bradley Barcola se sent bien au PSG et ne comptait pas partir cet été. Outre le Bayern et Liverpool, un autre cadre européen se serait penché sur Bradley Barcola.

L’un des joueurs pistés par City en cas de départ de Savinho

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Manchester City aurait mis le numéro 29 du PSG en bonne place dans sa short-list pour potentiellement remplacer Savinho, annoncé sur le départ. Mais l’international brésilien est finalement resté à City et le club anglais n’a pas été plus loin dans le dossier Bradley Barcola. Le média footballistique évoque aussi Randal Kolo Muani. Avant d’arriver à Tottenham, l’international français aurait pu rejoindre l’Arabie saoudite. En effet, le pays du Golfe aurait fait de Randal Kolo Muani une cible prioritaire lors de ce mercato. Mais le joueur voulait absolument rester en Europe, conclut Foot Mercato.