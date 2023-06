Pour renforcer son attaque, le PSG pense à frapper un gros coup en recrutant Bernardo Silva. Mais Manchester City n’a pas dit son dernier mot pour conserver son joueur.

Lors de ce mercato estival 2023, le PSG va se montrer actif pour combler les lacunes de son effectif. Si le club parisien est à la recherche d’un numéro 9, l’arrivée d’un joueur pouvant évoluer sur le côté droit est également espérée. Pour cela, Luis Campos a jeté son dévolu sur Bernardo Silva. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City, l’international portugais sort d’une excellente saison conclue par un triplé historique (championnat-coupe-Ligue des champions) avec les Skyblues.

Manchester City augmente son offre face à la concurrence

Après cet exercice de haut vol, l’ancien Monégasque se montre assez flou sur son futur. Et pour cause, outre l’Arabie saoudite, le milieu offensif de 28 ans est également dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Cependant, son futur pourrait aussi toujours s’écrire chez les champions d’Angleterre. En effet, les Cityzens ne veulent pas perdre un deuxième joueur important, après le départ libre d’Ilkay Gundogan. Ainsi, une prolongation de contrat revue à la hausse a été formulée par Manchester City, rapporte The Times ce dimanche, sans donner plus de précision sur cette nouvelle offre. Si le coach, Pep Guardiola, ne ferme pas la porte à un départ de son joueur, reste à savoir si cette nouvelle proposition du club anglais pourrait rebattre les cartes sur l’avenir de Bernardo Silva.