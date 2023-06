Manchester City ne va pas se laisser faire sur le dossier Bernardo Silva

Depuis plusieurs jours, Bernardo Silva est annoncé comme la cible prioritaire du PSG lors de ce mercato. Pour le lâcher, Manchester City demandera une somme conséquente.

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG est à la recherche d’un milieu offensif, même si Marco Asensio doit arriver. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient comme cible numéro 1 Bernardo Silva. Après six ans à Manchester City, l’international portugais aimerait changer d’air et aurait comme objectif prioritaire de revenir en Ligue 1 et de rejoindre le PSG. Il l’aurait fait savoir à ses dirigeants. Le PSG devrait passer à l’attaque dans ce dossier dans les prochains jours.

Le PSG s’intéresse à Bernardo Silva depuis mars

Ce lundi matin, Fabrizio Romano confirme que Bernardo Silva fait partie des cibles prioritaires du PSG lors de ce mercato estival. Le spécialiste du mercato explique que les Rouge & Bleu sont sur le dossier de l’ancien monégasque depuis le mois de mars. Manchester City, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025, ne va pas se laisser faire et demandera une indemnisation importante pour laisser filer son numéro 20. Fabrizio Romano indique qu’il n’y a rien de proche dans ce dossier avant de conclure en expliquant que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, entretient d’excellentes relations avec Bernardo Silva depuis leur passage commun à Monaco.

