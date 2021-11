Manchester City / PSG : Annoncez votre pronostic

Le PSG se déplace ce soir à l’Ethiad Stadium pour y affronter Manchester City dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec un succès, les Parisiens reprendraient la première place et seraient qualifiés pour les huitièmes. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pouvait compter sur un groupe quasiment au complet. Mais deux mauvaises nouvelles sont tombées ce mercredi après-midi, les forfaits de Marco Verratti et Georginio Wijnaldum. L’entraîneur argentin pourra compter sur les retours de Presnel Kimpembe et Marquinhos, et la grande première de Sergio Ramos. Son attaque sera là aussi. Alors, comment sentez-vous cette rencontre entre les deux formations ? Annoncez votre pronostic ici.

Ce week-end, le PSG s’est imposé – au Parc des Princes – contre Nantes (3-1) avec notamment le premier but de Lionel Messi en Ligue 1. Un score annoncé ici par Crockyto, Axwel, Niko, ViDazZ #DrNickRivieira, мп٧٥, Caract R, parisien59126 et fffrrreeeddd. Félicitations !