Manchester City / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG affronte Manchester City à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions. Les Parisiens voudront revenir de leur déplacement avec les trois points.

Plus d’un mois après une entrée en lice réussie en Ligue des champions face au Slovan Bratislava (6-1), le PSG retrouve la compétition ce mercredi soir. À l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue, le club parisien se déplace sur la pelouse de Manchester City pour le choc de cette deuxième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur la quasi-totalité de ses forces vives, avec notamment les retours de Nuno Mendes et d’Ousmane Dembélé.

À une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Manchester City et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, les Rouge & Bleu s’étaient imposés face au Mans (3-1) en Ligue 1. Un bon résultat annoncé ici par Stef33, ecthelion2, coridon, Willou 🔥Expert Cs🔥 et PSG-74. Félicitations à eux !!!

En Rouge et Bleu ce soir ! 👕🔴🔵 #MCIPSG I #UCL https://t.co/wJwbQEU6hx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 14, 2026