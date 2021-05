Ce soir à 21 heures (RMC Sport 1), le PSG affronte Manchester City – à l’Etihad Stadium – à l’occasion de la demi-finale retour de l’UEFA Champions League. Malgré leur défaite du match aller à domicile (1-2), les Parisiens voudront renverser ce score défavorable afin de se qualifier pour la finale de C1. Et pour ce match retour, les choix de Mauricio Pochettino étaient attendus.

Et selon RMC Sport et lequipe.fr, trois changements devraient avoir lieu par rapport au match aller. Abdou Diallo et Alessandro Florenzi devraient débuter dans les couloirs de la défense parisienne. Marquinhos et Presnel Kimpembe formeront sans surprise la charnière centrale. Afin de compenser la suspension d’Idrissa Gueye, Ander Herrera devrait occuper le milieu de terrain en compagnie de Leandro Paredes. Comme lors du match aller, Marco Verratti devrait évoluer un cran plus haut ou un peu à gauche. Neymar Jr et Ángel Di María s’occuperont de l’animation offensive. Annoncé sur le banc en raison d’une gêne au mollet, Kylian Mbappé sera remplacé par Mauro Icardi à la pointe de l’attaque, toujours selon ces médias.

XI possible du PSG : Navas – Florenzi Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – , Herrera, Paredes, Verratti – Di Maria, Icardi, Neymar.