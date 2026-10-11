Manchester City / PSG – Haaland sous le charme de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi

Avant d’affronter le PSG en Ligue des champions, l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a été interrogé sur la force de l’équipe de Luis Enrique.

J-3 avant le match opposant Manchester City au PSG en Ligue des champions. Victorieuse de son match de Ligue 1 face au Mans (3-1) ce samedi, l’équipe parisienne peut désormais se concentrer sur sa rencontre européenne face aux Citizens. De leur côté, les Skyblues, empêtrés dans une affaire de dopage financier en Premier League, veulent confirmer leur bon début de saison.

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« On doit bien se préparer car c’est vraiment une équipe spéciale »

À quelques jours de cette rencontre, Erling Haaland a été interrogé sur cette affiche face au double champion d’Europe en titre, lors d’un entretien accordé à Canal Plus : « Ce sera un match énorme contre la meilleure équipe d’Europe. Mais pour l’instant, je ne peux pas penser à cette rencontre parce que je dois penser à Liverpool. Ils sont excellents, que ce soit en Ligue des champions ou en championnat« , a d’abord déclaré l’international norvégien avant d’évoquer l’une des forces de l’équipe de Luis Enrique : « Ils sont bons en Ligue des champions et dans leur championnat. Ils gagnent leur championnat depuis tellement d’années et ils sont champions d’Europe deux fois d’affilée, ce qui n’est pas normal. Ils ont des joueurs fantastiques et jouent un football de haut niveau, avec deux super latéraux … Enfin, toute l’équipe est spéciale, mais les latéraux, qui montent et descendent. Avec Nuno Mendes et Hakimi, c’est tellement fascinant à voir, et je ne saurais même pas l’expliquer. J’ai déjà joué contre eux et j’ai perdu (4-2 en janvier 2025). On doit bien se préparer car c’est vraiment une équipe spéciale. »

🔥 « Le PSG est une équipe spéciale » Haaland encense les Parisiens avant le choc Man. City / PSG, mercredi à 21H00 sur CANAL+. L’interview est à retrouver ce dimanche à 15H50 sur CANAL+Foot 🖥️ #UCL | #PremierLeague https://t.co/q1xDB7ZOR2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2026