Manchester City / PSG – Le groupe parisien avec Nuno Mendes et Dembélé

Ce mercredi soir (21h), le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour ce déplacement à l’Etihad Stadium.

Le PSG retrouve la Ligue des champions. Après son entrée en lice réussie face au Slovan Bratislava (6-1) le mois dernier, le club parisien affronte Manchester City ce mercredi soir (21h) à l’Etihad Stadium. Pour cette affiche, Luis Enrique peut s’appuyer sur un groupe quasi au complet.

Un groupe de 23 joueurs

En effet, seuls Alessandro Longoni et Senny Mayulu manquent à l’appel. Laissés au repos lors de la victoire face au Mans (3-1), le week-end dernier, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé font leur retour pour ce déplacement en Angleterre. Pour le reste, pas de surprise avec la présence de cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. À noter la présence du jeune gardien Adam Mouak. Le portier de 17 ans avait déjà été convoqué lors des rencontres face au Stade Brestois et à l’Olympique de Marseille avant la trêve internationale.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Mouak

: Chevalier, Safonov, Mouak Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F. Ruiz, Akliouche, Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Akliouche, Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : Kvaratskhelia, F. Torres, Dembélé, Doué, Godts, Ndjantou

📃 Le groupe pour le retour de la Ligue des champions ! 🔜 Manchester #MICPSG I #UCL https://t.co/RCE9dQQYYe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 13, 2026