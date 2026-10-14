Manchester City / PSG – Les compositions officielles

Pour son deuxième match de Ligue des champions, le PSG affronte Manchester City ce mercredi soir. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre.

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), une belle affiche attend le PSG en Ligue des champions. À l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue, le double champion d’Europe affronte Manchester City à l’Etihad Stadium. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur la quasi-totalité de son effectif, à l’exception d’Alessandro Longoni et de Senny Mayulu.

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J. Neves et Kvaratskhelia sur le banc, Akliouche et Zaïre-Emery titulaires

Ainsi, le technicien espagnol avait des choix à faire pour composer son onze de départ. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. En défense, le quatuor est composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes est aligné. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery a été préféré à João Neves pour accompagner Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, le trio offensif est formé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche. Khvicha Kvaratskhelia débute sur le banc.

Feuille de match Manchester City / Paris Saint-Germain

Deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Etihad Stadium – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ – Arbitre principal : Sven Jablonski – Arbitres assistants : Eduard Beitinger et Christian Dietz – Quatrième arbitre : Tobias Reichel – VAR : Bastian Dankert et Sören Storks

Le XI de Manchester City : Donnarumma – Khusanov, Guéhi, Dias (c), Gvardiol – Anderson, E. Fernandez – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland Remplaçants : Bettinelli, Rulli, Ndiaye, Kovacic, Aït-Nouri, Vitor Reis, M. Nunes, Bouaddi, O’Reilly, Allan Elias, Foden, Lewis

: Donnarumma – Khusanov, Guéhi, Dias (c), Gvardiol – Anderson, E. Fernandez – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué Remplaçants : Chevalier, Mouak, Beraldo, Zabarnyi, Kvaratkshelia, F. Torres, Digne, L. Hernandez, Godts, Dro Fernandez, Ndjantou, J. Neves

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué