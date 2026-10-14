Manchester City / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner son équipe type contre les Citizens.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions ce mercredi soir avec le déplacement à l’Etihad Stadium pour y défier Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue. Pour ce choc contre les Mancuniens, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Senny Mayulu et Alessandro Longoni, blessés, sont absents. Le coach espagnol a donc le choix pour composer son onze de départ.

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João Neves ou Warren Zaïre-Emery au milieu ?

L’Equipe et Le Parisien sont presque d’accord sur l’équipe que devrait aligner Luis Enrique ce soir contre les Anglais. Dans les buts, c’est sans surprise Matvey Safonov qui devrait être présent. Pour la défense, le PSG devrait se présenter avec Achraf Hakimi dans le couloir droit, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho, et Nuno Mendes dans le couloir gauche. C’est au milieu de terrain que les deux quotidiens ne s’accordent pas. Pour le quotidien sportif, Vitinha et Fabián Ruiz seront associés à Warren Zaïre-Emery. Pour le quotidien francilien, c’est João Neves qui accompagnerait les deux premiers cités. Enfin, pour l’attaque, pas de surprise pour L’Equipe et Le Parisien. Désiré Doué devrait commencer à droite, Khvicha Kvaratskhelia à gauche et Ousmane Dembélé en pointe.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

selon L’Equipe : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

selon Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Le XI probable de Manchester City : Donnarumma – Nunes, Guéhi, Dias (cap.), Gvardiol – Anderson, Fernandez – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland

Compositions probables Manchester City / PSG (L’Equipe)