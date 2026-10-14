Manchester City / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Pour son premier choc de la saison en Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Manchester City ce mercredi soir (2-4). De nombreux joueurs parisiens ont brillé ce soir.

Après sa large victoire contre le Slovan Bratislava le 9 septembre dernier (6-1), le PSG retrouvait la Ligue des champions ce mercredi soir avec le déplacement à l’Etihad Stadium pour y défier Manchester City. Pour ce premier choc de la saison sur la scène européenne, le PSG a répondu présent avec notamment une première mi-temps de très haut vol. Titularisé dans le couloir gauche de l’attaque du PSG, Désiré Doué a brillé. Auteur d’un très beau but et d’une passe décisive, l’international français a été l’un des Parisiens les plus remuants sur le terrain. Il a beaucoup déstabilisé la défense mancunienne. Surprise du onze de départ de Luis Enrique, Maghnes Akliouche poursuit sa montée en puissance. Il a énormément participé au jeu de son équipe et s’est montré dangereux à plusieurs reprises. Il a fait trembler les filets pour la deuxième fois en deux matches. S’il continue comme ça, il va devenir un joueur important de la rotation du coach du PSG.

Matvey Safonov impérial dans les buts, Marquinhos solide en défense

Élu homme du match par l’UEFA, Vitinha a très certainement été le meilleur joueur du match du côté du PSG. Métronome du jeu des Rouge & Bleu, il a su distiller les bonnes passes à ses coéquipiers et a également répondu présent défensivement. Il a ponctué sa très belle performance d’un but. À ses côtés, Warren Zaïre-Emery, préféré à João Neves au coup d’envoi, a livré une prestation très solide. Il a souvent apporté le surnombre en attaque et a été précieux en défense. Il est passeur décisif sur le but de Vitinha d’une subtile déviation. Touché à la cuisse lors du Classico, il a semblé retrouver son niveau qui avait fait de lui un titulaire pratiquement indiscutable la saison dernière. En défense, Marquinhos a bien résisté dans son duel avec Erling Haaland et a sauvé plusieurs situations chaudes dans la surface parisienne. Que dire également de la prestation de Matvey Safonov dans les buts du PSG ? Auteur de très nombreuses parades importantes, il a permis au PSG de rester devant au tableau d’affichage lorsque City a poussé après avoir fait trembler les filets. Un nouveau match à mettre au panthéon des prestations de l’international russe sous le maillot des Rouge & Bleu.